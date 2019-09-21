Дебютант РПЛ "Тамбов" выиграл у идущего в группе лидеров "Ростова"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Тамбов" нанес поражение "Ростову" из Ростова-на-Дону в матче 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Саранске, где "Тамбов" проводит домашние матчи, и завершился со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев. Оба гола в их составе провел Георгий Мелкадзе – на 38-й и 61-й минутах. В составе "Ростова" на 27-й минуте отличился Эльдор Шомуродов.

Кроме того, на 15-й минуте тамбовчанин Михаил Костюков не смог реализовать пенальти.

"Ростов" сейчас занимает третье место, у него 20 очков и отставание в три балла от лидирующего "Зенита". Дебютант РПЛ "Тамбов" набрал 8 очков и поднялся с последней, 16-й строчки на 14-ю.