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На 92-м году жизни умер двукратный чемпион ОИ в конном спорте Кизимов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в конном спорте Иван Кизимов скончался в воскресенье на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

"Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близким Ивана Михайловича", - говорится в сообщении. О времени и месте прощания с Кизимовым федерация сообщит позднее.

Кизимов - двукратный чемпион Олимпийских игр в выездке, чемпион мира, многократный призер чемпионатов Европы, семикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР.

В 2003 году в его честь назвали Санкт-Петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.

конный спорт

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