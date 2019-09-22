На 92-м году жизни умер двукратный чемпион ОИ в конном спорте Кизимов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в конном спорте Иван Кизимов скончался в воскресенье на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

"Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близким Ивана Михайловича", - говорится в сообщении. О времени и месте прощания с Кизимовым федерация сообщит позднее.



Кизимов - двукратный чемпион Олимпийских игр в выездке, чемпион мира, многократный призер чемпионатов Европы, семикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР.

В 2003 году в его честь назвали Санкт-Петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.