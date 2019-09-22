"Локомотив" выиграл у "Оренбурга" в матче премьер-лиги

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" добились победы над "Оренбургом" в матче 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей. В их составе отличились Дмитрий Баринов (10-я минута), Федор Смолов (48, с пенальти) и Антонио Эдер (88). В составе "Оренбурга" голы провели Филип Рогич (69) и Артем Кулишев (90+2).

"Локомотив" набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. У "Оренбурга" 8 очков, он – на 13-м месте.