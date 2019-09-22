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Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Петербурге

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Борна Чорича в финале турнира ATP St. Petersburg Open.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:1.

Призовой фонд соревнования составлял $1,18 млн.

В настоящее время Медведев занимает в мировом рейтинге четвертое место - наилучшее для него в карьере.

Турнир в Петербурге стал для него третьим, выигранным в этом году. Ранее он стал победителем турниров в Софии и Цинциннати. Всего в его карьере шесть титулов в одиночных разрядах.

теннис Даниил Медведев

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