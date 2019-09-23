Названы лауреаты очередной игровой недели в КХЛ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала список лучших игроков очередной игровой недели регулярного чемпионата КХЛ.

Как сообщается на сайте лиги, лучшим вратарем признан голкипер петербургского СКА Алексей Мельничук. В двух полных матчах одержал две "сухие" победы, а в третьем матче, выйдя на замену, также сумел отстоять "на ноль".

Лучшим защитником стал Якуб Ержабек ("Витязь"), набравший в трёх матчах 4 (3+1) очка при показателе полезности +2. На счету Ержабека 6 блокированных бросков.

Партнер Ержабека по подольскому "Витязю" Александр Семин признан лучшим нападающим. Он набрал 6 (2+4 по системе "гол+пас") очков при показателе полезности "+1".

Лучшим новичком комиссия определила Артёма Галимова ("Ак Барс"), одержавший с командой победы в трех матчах и забросивший свою дебютную шайбу в КХЛ. Он провел на льду в среднем 14 минут.

Лауреаты были выявлены комиссией по определению лучших игроков КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков и аналитической оценки матчей