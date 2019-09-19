ЦСКА победил "Адмирал" в КХЛ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в четверг нанес поражение "Адмиралу" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок завершился со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0). За армейцев шайбы забросили Кирилл Капризов, Максим Мамин (дважды) и Алексей Марченко. Столичная команда лидирует в Западной конференции КХЛ.

В Магнитогорске "Металлург" одолел "Спартак" - 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). "Магнитка" прервала серию проигрышей из пяти матчей.

В Казани "Ак Барс" обыграл "Нефтехимик" - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). Хозяева победили пятый раз кряду. Дубль на счету канадского нападающего Джастена Азеведо.

В Сочи "ХК Сочи" победил "Торпедо" - 5:4 (1:0, 3:1, 1:3). За нижегородцев дважды отличился Михаил Варнаков.

В Екатеринбурге местный "Автомобилист" в овертайме нанес поражение "Куньлунь Ред Стар" - 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0). Хозяева одержали восьмую победу подряд и продолжают возглавлять "Восток".

В Уфе "Салават Юлаев" проиграл "Авангарду" - 2:5 (1:2, 1:1, 0:2). Защитник гостей Вячеслав Войнов забил гол и отдал результативную передачу.

Московское "Динамо" на своем льду уступило СКА - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0).