ЦСКА выиграл у СКА в матче КХЛ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) одержал победу над СКА (Санкт-Петербург) в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч закончился со счетом 3:2 (б). В составе московской команды дубль оформил Максим Шалунов (9-я и 26-я минуты). За СКА две шайбы забросил Владимир Ткачев (11-я и 35-я минуты).

Победный буллит на счету Линдена Вэя (ЦСКА).

Следующий матч ЦСКА проведет 25 сентября и на выезде сыграет с "Йокеритом" (Хельсинки). СКА сыграет 26 сентября в Уфе с местным "Салаватом Юлаевым".