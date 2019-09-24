Волейболистки сборной России выиграли седьмой матч на Кубке мира
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Женская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Голландии в матче седьмого тура розыгрыша Кубка мира в Японии.
Результат встречи – 3:0 (26:24, 25:18, 25:20) в пользу российских волейболисток.
Это седьмая победа сборной России в восьми матчах. Набрав 19 очков, она занимает третье место. Единственное поражение россиянки потерпели от возглавляющей турнирную таблицу сборной Китая (23 очка). На втором месте находится сборная США(20).