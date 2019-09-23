Волейболистки сборной России выиграли шестой матч на Кубке мира

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Женская сборная России по волейболу добилась победы над национальной командой Аргентины в матче шестого тура проходящего в Японии розыгрыша Кубка мира.

Результат встречи – 3:0 (25:21, 25:16, 25:21) в пользу россиянок.

В активе сборной России 16 очков, она занимает в турнирной таблице третье место. Возглавляет таблицу команда Китая, в игре с которой россиянки потерпели единственное к настоящему моменту поражение (20 очков). На втором месте идет сборная США (17).

Всего в турнире принимают участие 12 команд.