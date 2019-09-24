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Система VAR будет задействована на матче РПЛ "Локомотив" - "Зенит"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Центральный матч 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Зенит" пройдет при работе системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 28 сентября в Москве.

Главным арбитром матча будет нижегородский рефери Михаил Вилков.

Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск).

За работу VAR в этом матче будет отвечать Алексей Сухой (Люберцы), ассистент - Сергей Карасев (Москва).

В настоящее время "Зенит" лидирует в турнирной таблице, он набрал 23 очка. "Локомотив" с отставанием в три очка занимает пятое место.

Летом этого года команды встречались в борьбе за Суперкубок России. Обладатель Кубка России "Локомотив" обыграл действующего чемпиона страны "Зенит" со счетом 3:2.

Также систему VAR задействуют на матче "Краснодар" - "Арсенал" 29 сентября. За нее также будет отвечать Карасев с ассистентом Виталием Мешковым (Дмитров).

Главным судьей назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты - Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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