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"Ахмат" по пенальти обыграл "СКА-Хабаровск" в 1/16 финала Кубка России

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты грозненского "Ахмата" завоевали путевку в 1/8 финала Кубка России.

В 1/16 финала соревнования они по пенальти взяли верх над командой "СКА-Хабаровск".

Основное время встречи, прошедшей в Хабаровске, завершилось вничью - 1:1. В дополнительное время соперники провели по голу, и счет стал 2:2. В серии пенальти успешнее оказался "Ахмат" (4:2).

В 1/8 финала "Ахмат" сыграет с владивостокским "Лучом", который выбил из турнира московское "Динамо".

футбол

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