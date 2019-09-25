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"Зенит" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились победы над красноярским "Енисеем" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.

Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита".

Победа для "Зенита" оказалась волевой. На 14-й минуте действующий чемпион России пропустил гол от Константина Савичева. На 58-й минуте Алексей Сутормин поразил ворота "Енисея" с пенальти, на 63-й Роберт Мак забил победный мяч.

На следующей стадии турнира "Зенит" сыграет с томской "Томью", которая на своем поле со счетом 4:0 победила соперников из "Тамбова". Голы провели Ислам Тлупов (28-я минута), Денис Талалай (36), Дмитрий Сасин (64) и Максим Казанков (74, с пенальти).

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) традиционно начинают выступление в Кубке России со стадии 1/16 финала на полях соперников.

Действующим обладателем Кубка России является московский "Локомотив".

футбол Кубок России по футболу

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