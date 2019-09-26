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Назван состав молодежной сборной России по футболу на ближайшие матчи отбора на ЧЕ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), в список вошли 23 футболиста:

Вратари: Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Алексей Татаев ("Млада-Болеслав", Млада-Болеслав), Николай Рассказов ("Спартак" Москва), Никита Калугин ("Сочи"), Иван Лапшов ("Оренбург"), Данил Степанов ("Рубин" Казань), Данил Круговой (ФК "Рубин").

Полузащитники: Артем Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА Москва), Наиль Умяров ("Спартак"), Данила Уткин ("Краснодар"), Максим Глушенков ("Спартак"), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба - "Арсенал" Тула), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар").

Нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо" Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Молодежная сборная России сыграет с Польшей 11 октября в Екатеринбурге, 15 сентября команда проведет гостевой матч против соперников из Эстонии.

Команда соберется 6 октября на базе в Новогорске, а 9-го отправится в Екатеринбург. На следующий день после игры с Польшей, 12 октября, россияне вылетят в Таллин.

Сборная России попала в пятую отборочную группу ЧЕ-2021 вместе со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.

Ранее россияне обыграли Сербию (1:0) и сыграли в ничью с Болгарией (0:0)

футбол

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