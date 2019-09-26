IAAF сменит название на World Athletics

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) утвердил смену названия и логотипа организации.

Сразу после чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября, организация будет функционировать под названием WA - World Athletics, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Сколько я себя помню, и, конечно, с тех пор как я стал членом совета IAAF в 2003 году, всякий раз, когда кто-то спрашивал меня, в какой организации я работаю, мне требовалось три-четыре минуты, чтобы объяснить, что это значит. Работа, проведенная над новым брендом, была тщательной. Даже несмотря на то, что новый бренд еще не используется, он уже стал более узнаваем, чем IAAF", - приводятся слова президента IAAF Себастьяна Коу.

Дизайн логотипа состоит из трех основных элементов: "W" — мир, также это символизирует руки спортсмена, празднующие победу; "A" — легкая атлетика, элемент представляет собой спортсмена, настраивающегося на забег; дуга над элементами, которая представляет объединенное сообщество легкой атлетики. Логотип также включает в себя беговую дорожку, которая символизирует желание постоянно двигаться вперед.

Процесс ребрендинга начался в январе 2018 года. Вместе с названием изменился и логотип IAAF, который существовал более 100 лет.