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Волейболистки сборной России проиграли США на Кубке мира

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России потерпела поражение от национальной команды США в матче девятого тура проходящего в Японии Кубка мира по волейболу среди женщин.

Результат противостояния – 3:2 (24:26, 25:22, 25:22, 17:25, 15:8) в пользу американских волейболисток.

Это второе поражение россиянок на турнире. Сборная России сейчас занимает третье место, набрав 20 очков. Выше нее располагаются те, кому она и уступила: возглавляет турнирную таблицу сборная Китая (26 очков), на втором месте находится команда США (22).

волейбол

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