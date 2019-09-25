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Сын и племянник Шумахера примут участие в гонках "Формулы-2" и "Формулы-3" в Сочи

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Представители знаменитой автогоночной династии Шумахеров стартуют на Сочи Автодроме в гонках "Формулы-2 и "Формулы-3".

"Испанская команда "Формулы-3" Campos Racing объявила, что на заключительном этапе сезона в России за нее выступит 17-летний Дэвид Шумахер, сын известного пилота "Формулы-1" Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Он станет вторым представителем знаменитой автогоночной семьи во время уикенда на Сочи Автодроме: в "Формуле-2" здесь также стартует сын Михаэля Шумахера 20-летний Мик Шумахер", - сообщает пресс-служба автодрома Сочи.

Всего в рамках Гран-при России который пройдет 26-29 сентября, в "Формуле-3" должны выступить 30 гонщиков, которые заполнят все 15 стартовых рядов трассы в Олимпийском парке. Среди них будет и 20-летний россиянин Роберт Шварцман из команды PREMA Racing. Он лидирует в чемпионате "Формулы-3" с отрывом в 33 очка от единственного оставшегося конкурента индийца Джехана Дарувалы.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.

автоспорт Сочи

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