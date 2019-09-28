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"Валенсия" победила "Атлетик" благодаря голу Черышева

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев стал автором единственного гола в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу против команды "Атлетик" из Бильбао.

На 27-й минуте встречи, прошедшей в Бильбао, Черышев завершил контратаку своей команды точным ударом с центра штрафной.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Валенсии", благодаря чему команда набрала 9 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. У "Атлетика" 12 очков и четвертое место.

Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала". Будучи игроком "Реала", он выступал на правах аренды в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". С 2016 года права на россиянина принадлежали "Вильярреалу".

В августе прошлого года Черышев перешел в "Валенсию" на правах аренды, а летом нынешнего подписал с командой полноценный контракт.

футбол Денис Черышев

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