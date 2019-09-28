Леклер выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Гонщик Ferrari Шарль Леклер из Монако показал лучший результат в квалификации Гран-при России в Сочи, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), третьим – немец Себастьян Феттель (Ferrari).

Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) из-за проблем с мотором в квалификации участвовать не смог. В основной гонке в воскресенье он стартует в хвосте пелотона.

В настоящее время в чемпионате лидирует Хэмилтон, на счету которого 296 очков. Квят - на 10-м месте, 33 балла.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.