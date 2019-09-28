Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, не сможет принять участие в квалификации Гран-при России в Сочи, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Как сообщается на сайте "Королевских гонок", у болида россиянина возникли проблемы с мотором в ходе третьих свободных заездов в субботу. Устранить технические неисправности удастся только к воскресенью, когда пройдет основная гонка.

В пятничных тренировочных заездах Квят показал 19-е и 12-е время.

В настоящее время в чемпионате лидирует британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), на счету которого 296 очков. Квят - на 10-м месте, 33 балла.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.