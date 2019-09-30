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РУСАДА сообщило о 162 нарушениях россиянами антидопинговых правил

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 162 нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами в 2019 году, заявил гендиректор агентства Юрий Ганус в открытом письме, поступившем в "Интерфакс".

"За четыре месяца до окончания 2019 года объем выявленных нарушений правил доступности сопоставим с показателями всего прошлого года, а объем нарушений антидопинговых правил уже начинает значительно превышать (162 - на 01.09.19 против 147 за весь 2018 год)", - говорится в письме.

В РУСАДА заявили о достижении очень высоких результатов по целевому тестированию спортсменов - 65% при ежегодном росте объема тестирования (2017 - 6196 проб, 2018- 9502 проб, 2019 план - 11000). "Никогда прежде объем целевого тестирования не превышал 10%", - отметил Ганус.

Ганус подчеркнул, что особое внимание уделяется образовательным антидопинговым программам.

"За четыре месяца до завершения 2019 года охват спортивного сообщества на очных образовательных форматах сопоставим с объемом 2018 года (порядка 10 тысяч спортсменов и специалистов). 2018 год стал революционным по охвату онлайн программами РУСАДА - более 51139 спортсменов и специалистов в разных уголках страны против 7934 в 2017 году",- отмечается в документе.

РУСАДА

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