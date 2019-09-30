Болельщик, ударивший омоновца на игре "Зенита", проведет год в колонии-поселении

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд приговорил к году лишения свободы в колонии-поселения болельщика, избившего сотрудника Росгвардии на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Краснодар" в августе.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга в понедельник, Суд установил, что Денис Первачук нанес "не менее одного удара" рукой в левую область лица замкомандира батальона ОМОН в ответ на его призыв к соблюдению общественного порядка. Росгвардеец при этом серьезных травм не получил.

Конфликт между болельщиками "Зенита" и сотрудниками ОМОН произошел 3 августа на стилобате "Газпром Арены" во время футбольного матча "Зенит" - "Краснодар". В результате драки от действий фанатов пострадали два бойца Росгвардии. Один отделался легкими травмами от брошенного камня, другой был травмирован более серьезно - у мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.

По обвинению в нападении на полицейских были арестованы трое мужчин, еще один болельщик находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, фигуранты действовали "умышленно и из хулиганских побуждений". Отмечалось, что они признали свою вину.

Матч завершился со счетом 1:1.

За инцидент с участием болельщика "Зенит" был наказан проведением одного матча без зрителей условно. Вскоре апелляционный комитет РФС смягчил наказание, ограничившись недопуском зрителей на несколько секторов стадиона в Петербурге условно.