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Россиянка Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото чемпионата мира в Дохе (Катар), выиграв соревнования в прыжках в высоту.

Ласицкене взяла высоту в 2,04 метра, как и украинка Ярослава Магучих. У россиянки оказалось преимущество по числу попыток. К тому же украинка оказалась от дальнейшей борьбы.

Третье место заняла американка Вашти Каннингем (2,00).

Таким образом, Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира. Ранее она занимала высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах мира в 2015 и 2017 годах.

В копилке российской команды на ЧМ-2019 теперь две золотые медали. Накануне чемпионкой мира в прыжках с шестом стала Анжелика Сидорова.

Чемпионат мира проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. В связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), российские спортсмены выступают в качестве нейтральных атлетов. Все они получили соответствующее разрешение от IAAF.

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