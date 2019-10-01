Эксперт оценил шансы "Локомотива" на успех в матче с "Атлетико"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Футбольный комментатор и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Илья Казаков считает мадридский "Атлетико" фаворитом матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против московского "Локомотива".

"Понятно, что команда Юрия Семина не является фаворитом, даже несмотря на великолепную игру в первом туре. Сложности у москвичей будут очень большие в этой игре. Какой плюс - неожиданное и парадоксальное отсутствие Миранчуков. Без них "Локомотив" гораздо лучше играет без мяча, а именно так и придется действовать железнодорожникам в большей части матчей", - сказал Казаков "Интерфаксу".

"Атлетико" играет с "Локомотивом" после мадридского дерби (28 сентября "Атлетико" сыграл с "Реалом" со счетом 0:0 – ИФ). На это уйдет достаточно много сил, но к этому надо еще добавить перелет до Москвы, а это тоже не самое близкое путешествие. Пять часов - не самое легкое испытание, хоть Юрий Семин и любит жаловаться на календарь, я думаю, его коллега Диего Симеоне мог на этот счет сейчас хотел бы сказать гораздо большее", - отметил эксперт.

"У "Локомотива" есть свои понятные козыри. Юрий Семин дал отдохнуть своим ведущим игрокам. Но у "Локомотива" впереди тоже непростая игра против "Зенита". Это обстоятельство, безусловно, надо брать во внимание, потому что я не припомню в последнее время, чтобы несколько сложных матчей подряд "Локомотив" проводил на очень высоком уровне", - отмечает Казаков.

По его мнению, "Локомотив" "достаточно неплохо смотрится в атаке и гораздо хуже играет в этом сезоне в защите".

"Поэтому мне кажется, что свой гол в домашнем матче Лиги чемпионов железнодорожники все-таки забьют, но "Атлетико" максимум, что позволит сопернику сделать - как раз-таки отличиться один единственный раз. "Матрасники" опасны тем, что в этой команде забивают разные игроки", - сказал Казаков.

"Гости будут иметь превосходство в скорости и технике над защитниками "Локомотива", которые смотрятся очень неповоротливо, будь то Кверквелия, Чорлука, Хеведес или Мурило. Мне кажется, что тут индивидуальное превосходство Фелиша, Мораты, Косты и кого угодно - оно даст о себе в итоге знать", - отметил комментатор.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" пройдет во вторник в Москве и стартует в 22:00 мск. В первом туре москвичи обыграли на выезде немецкий "Байер" (2:1), а "Атлетико" на своем поле сыграл вничью с "Ювентусом" (2:2).