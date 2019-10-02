ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ" получили права на показ матчей ЧМ-2022

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Матчи ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре, на территории России покажут ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ".

"Российское спортивное маркетинговое агентство "Телеспорт Груп" от имени "2 СПОРТ 2" заключило с FIFA соглашение в отношении приобретения медиа прав на территорию России на события FIFA, проводимые в период с 2019 по 2022 гг., включая чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре", - говорится в сообщении пресс-службы FIFA.

"Согласно договору, объединение национальных бродкастеров - ВГТРК, Первого канала и "Газпром-медиа ("Матч ТВ") - получило исключительные права на показ соревнований FIFA посредством телевидения, IPTV, интернета и мобильных платформ, а также неисключительные радио права на период до конца 2022 года", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что "лицензиаты медиа прав будут освещать соревнования на бесплатных и платных каналах на территории России".

"После ошеломляющего успеха, который имел чемпионат мира по футболу-2018, проводимый в России, заключение данного договора позволит российским болельщикам продолжить наслаждаться освещением футбола мирового уровня", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет зимой 2022 года - с 21 ноября по 18 декабря.