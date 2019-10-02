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Еще один фигурист сборной России выбыл из строя

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Серебряный олимпийский призер в фигурном катании Михаил Коляда не сможет выступить в ряде соревнований.

"Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет принять участие в соревнованиях в связи с необходимостью пройти курс лечения", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Олимпийское серебро Коляда завоевал в командных соревнованиях Олимпиады-2018. Также на его счету серебро командного ЧМ-2017, а также бронзовые медали в одиночных дисциплинах на ЧМ-2018 и ЧЕ-2017 и 2018.

Накануне сообщалось, что паузу в карьере по рекомендации врачей взял Александр Энберт, выступающий в парном катании вместе с Натальей Забияко.

фигурное катание

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