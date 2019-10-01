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Российский фигурист Энберт взял паузу в карьере по рекомендации врачей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Призеры чемпионата мира в парном катании россияне Наталья Забияко и Александр Энберт не примут участие в этапах Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2019/20.

"В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность и по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Выступая в паре с Забияко, Энберт стал серебряным Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира-2019, командного ЧМ-2019 и чемпионата Европы-2018.

фигурное катание

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