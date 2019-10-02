Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре, финишировав вторым в забеге на 110 метров с барьерами.

Дистанцию он пробежал за 13,15 секунды.

Золото завоевал американец Грант Холлоуэй (13,10), бронзу – француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18).

Медаль Шубенкова – третья, завоеванная россиянами в столице Катара Дохе. Ранее золото выиграли Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту).

Что касается Шубенкова, ранее он на чемпионатах мира завоевывал золото (2015г), серебро (2017) и бронзу (2013).

Чемпионат мира-2019 проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. В связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), российские спортсмены выступают в качестве нейтральных атлетов. Все они получили соответствующее разрешение от IAAF.