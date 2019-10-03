Шарапова снялась с турнира в Линце из-за травмы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет выступить в турнире WTA Generali Ladies Linz в Австрии, сообщает пресс-служба соревнования.

"Возвращение Марии Шараповой, которая хотела снова сыграть на турнире через 13 лет после победы здесь в 2006 году, к сожалению, не состоится. В среду вечером 32-летняя россиянка сообщила директору турнира Сандре Рейхель, что у нее снова возникли проблемы с плечом, которые сделали ее запланированное выступление в Линце невозможным", - говорится в сообщении.

Sad news 😥 #Mariasharapova has withdrawn from our tournament due to schoulder problems. Our TD Sandra Reichel said: "I am very sorry that Maria can't come to Linz. But I fully understand her, the health of the player always has priority." We wish Maria a speedy recovery! — WTA Linz (@WTALinz) October 3, 2019

В настоящее время экс-первая ракетка мира Шарапова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 137-е место.

Из-за проблем с плечом россиянка ранее уже отказалась от участия в нескольких турнирах.