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Шарапова снялась с турнира в Линце из-за травмы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет выступить в турнире WTA Generali Ladies Linz в Австрии, сообщает пресс-служба соревнования.

"Возвращение Марии Шараповой, которая хотела снова сыграть на турнире через 13 лет после победы здесь в 2006 году, к сожалению, не состоится. В среду вечером 32-летняя россиянка сообщила директору турнира Сандре Рейхель, что у нее снова возникли проблемы с плечом, которые сделали ее запланированное выступление в Линце невозможным", - говорится в сообщении.

В настоящее время экс-первая ракетка мира Шарапова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 137-е место.

Из-за проблем с плечом россиянка ранее уже отказалась от участия в нескольких турнирах.

теннис Мария Шарапова

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