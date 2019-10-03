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Касаткина победила Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала путевку в 1/4 финала турнира категории Premier в Пекине.

В 1/8 финала соревнования она одолела свою соотечественницу Екатерину Александрову. Результат встречи – 6:4, 6:3 в пользу Касаткиной. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

В настоящее время Касаткина является 45-й ракеткой мира, Александрова – 38-й.

Борьбу за выход в полуфинал Касаткина поведет с представительницей Дании Каролин Возняцки (№19 в рейтинге WTA).

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