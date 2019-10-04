Игнатьев и Могилевец вызваны в сборную России по футболу вместо травмированных Жемалетдинова и Зобнина

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев и полузащитник казанского "Рубина" Павел Могилевец вызваны в сборную России по футболу на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Кипра.

"Вместо получивших травмы Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина в сборную вызваны Владислав Игнатьев ("Локомотив") и Павел Могилевец ("Рубин")", - сообщается в твиттере сборной России.

10 октября в Москве сборная России сыграет с Шотландией (начало - 21:45 по московскому времени), 13 октября в Никоссии - с Кипром (19:00 по Москве).

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в Новогорске.