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Фигуристки Загитова и Трусова выиграли Japan Open в составе сборной Европы

Фигуристки Загитова и Трусова выиграли Japan Open в составе сборной Европы
Алина Загитова и Александра Трусова (слева направо) после церемонии награждения на Japan Open
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В японской Сайтаме в субботу прошел командный турнир по фигурному катанию Japan Open, в котором приняли участие три сборные: Европы, Северной Америки и Японии.

За сборную Европы выступили россиянки Алина Загитова и Александра Трусова, а также испанец Хавьер Фернандес и Денис Васильев из Латвии.

По регламенту, все спортсмены представили только произвольные программы. У женщин в итоге победила Трусова (160,50 балла). Второй стала Загитова (154,41). Японка Рика Кихира (144,76) замкнула тройку призеров.

Среди мужчин победил американец Нэйтан Чен (189,93). На втором месте японец Шома Уно (169,09), на третьем Винсент Чжоу из США (167,64).

В результате Трусова и Загитова помогли сборной Европы завоевать "золото" (614,73). "Серебро" - у Японии (602,16). "Бронза" - у Северной Америки (593,42).

На соревнованиях в Японии был установлен рекорд. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова стала первой фигуристкой, которая исполнила четыре четверных прыжка в программе.

фигурное катание Япония Japan Open Алина Загитова Александра Трусова

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