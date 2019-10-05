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Российские фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли турнир в Шанхае

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Серебряные призеры чемпионата мира-2019 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили на международном турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).

Синицина и Кацалапов, накануне лидировавшие после ритм-танца, в субботу выиграли и произвольный танец, набрав в итоге 213,54 балла.

"Серебро" у дуэта из Великобритании Лайла Фир / Льюис Гибсон (193,80). Бронзовыми призерами стали танцоры из Польши Наталия Калишек и Максим Сподырев (178,50).

До апреля 2014 года Кацалапов выступал в паре с Еленой Ильиных, с которой они в 2014 году в Сочи стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях и бронзовыми призерами в танцах на льду.

Также в Шанхае завершились соревнования среди мужчин-одиночников. "Золото" выиграл итальянец Маттео Риццо (248,53). Серебряную медаль взял вице-чемпион Европы россиянин Александр Самарин (246,36). "Бронза" у китайца Цзинь Бояна (232,17).

фигурное катание Шанхай Виктория Синицина Никита Кацалапов

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