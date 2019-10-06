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Соболев заменит травмированного Смолова в сборной России по футболу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев вызван в состав сборной России вместо травмированного Федора Смолова ("Локомотив"), сообщается в воскресенье на сайте Российского футбольного союза.

По данным союза, Смолов получил травму в сегодняшнем матче с "Арсеналом".

10 октября в Москве сборная России сыграет с Шотландией (начало - 21:45 по Москве), 13 октября в Никоссии - с Кипром (19:00 по Москве).

Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в Новогорске.

футбол РФС Александр Соболев Федор Смолов

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