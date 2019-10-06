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"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Локомотив" (Москва) обыграл "Арсенал" (Тула) в матче двенадцатого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, проходивший в Москве, закончился со счетом 2:1. В составе железнодорожников на 9-й минуте забил Эдер, на 45-й минуте отличился Алексей Миранчук. За "Арсенал" на 11-й минуте гол забил Эванс Кангва.

"Локомотив" имеет в своем активе 26 очков и на данный момент возглавляет турнирную таблицу, опережая "Зенит" по дополнительным показателям. "Арсенал" на седьмом месте с 14 очками.

Следующий матч "Локомотив" проведет 18 октября в Грозном, где сыграет с местным "Ахматом", "Арсенал" 20 октября на своем стадионе примет ФК "Сочи".

футбол РПЛ Локомотив Арсенал

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