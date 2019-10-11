Паралимпийский комитет РФ получил официальное приглашение на Игры в Токио

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года направили в Паралимпийский комитет России (ПКР) официальное приглашение на Игры в Токио, говорится в сообщении ПКР.

XVI Паралимпийские летние игры в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года. В них ожидается участие 4400 спортсменов из 160 стран, которые разыграют 540 комплектов медалей в 22 видах спорта, что на 12 комплектов медалей превышает программу Паралимпиады 2016 года. В программу XVI Паралимпийских игр вошли два новых вида спорта - парабадминтон и паратхэквондо, но по сравнению с ПИ-2016 были исключены футбол 7х7 лиц с заболеванием церебральными параличом и парусный спорт.

Численность Российской делегации на играх будет определена согласно Квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 человек от России, которые выступят в 18-20 видах спорта. Паралимпийская деревня откроется 18 августа 2020 года.

Церемония поднятия российского флага в Деревне спортсменов Паралимпийских игр в Токио запланирована на 23 или 24 августа. Шефом миссии сборной команды России избран председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.