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Паралимпийскую сборную России назвали лучшей в борьбе с допингом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет (МПК) положительно оценивает усилия Паралимпийского комитета России (ПКР) в борьбе с допингом, заявил президент ПКР Владимир Лукин на пресс-конференции в четверг.

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"Президент МПК Парсонос оптимистично высказался по нашей команде, назвал ее наилучшей в плане борьбы с допингом. Он отметил, что мы выполняем скрупулезно и полностью все условия дорожной карты", - сказал Лукин.

"Трудности, которые были в течение последних лет, постепенно проходят к концу, МПК принял решение допустить нашу команду на Паралимпиаду 2020 года в Токио и в Игры 2022 года в Пекине", - напомнил Лукин.

"Это решение всестороннее, поэтому по полной форме и в полном объеме мы примем участие в этих Играх. Но есть там и слово "условно", это означает, что за нами будут пристально следить, чтобы мы выполняли условия дорожной карты в деле борьбы с допингом", - сказал глава ПКР.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут с 25 августа по 6 сентября в Токио. Около 4400 спортсменов из 160 стран будут бороться за 540 комплектов наград в 22-х видах спорта.

В феврале стало известно, что МПК частичном восстановил членство ПКР.

Членство Паралимпийского комитета России в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов доклада Макларена.

Международный Паралимпийский комитет Паралимпийский комитет России ПКР

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