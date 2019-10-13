Украинский боксер Усик дебютировал с победой в супертяжелом весе

Поединок Александра Усика (справа) и Чеза Уизерспуна Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Украинец Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе, победив американца Чеза Уизерспуна в поединке на Wintrust Arena в Чикаго.

Поединок состоялся в ночь с 12 на 13 октября. Усик не форсировал события первые два раунда. После третьего раунда преимущество украинца по ударам стала ощутимой. Уизерспун, который тяжелее украинца на 12 кг, пытался противопоставить Усику свои "джебы". У Усика было преимущество в скорости и по выброшенным ударам.

В шестом раунде Уизерспун получил ощутимую порцию ударов и по истечении 3-минутки едва дошел до своего угла. В седьмом раунде американец снова был прижат к канатам и пропустил еще несколько серий по 5-6 ударов. Затем американский боксер отказался выходить в ринг.

Усик победил техническим нокаутом со счетом - 70:63.