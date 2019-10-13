Россияне взяли золото и серебро в опорном прыжке на ЧМ по спортивной гимнастике

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, второе место занял его соотечественник Артур Далалоян.

За свое выступление Нагорный заработал 14, 966 балла, Далалоян получил 14, 933 балла, тройку победителей замкнул украинец Игорь Радивилов с результатом 14,769 балла.

Ранее Нагорный занял второе место на Олимпийских играх 2016 года в командном многоборье, на его счету золотая медаль нынешнего чемпионата в командном и индивидуальном многоборьях, а также серебряная и бронзовая медали ЧМ 2018 в командном и индивидуальном многоборье.

ЧМ по спортивной гимнастике проходит с 4 по 13 октября.