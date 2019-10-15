В РУСАДА предположили, в чьих интересах могли подменить данные Московской лаборатории

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус допустил, что вмешательство в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA), могло быть совершено для того, чтобы скрыть информацию о бывших спортсменах, которые в настоящее время занимают высокие руководящие посты.

"Логика такова: Московская лаборатория была под контролем Следственного комитета, он обеспечивал сохранность всего, разве мог простой человек войти в лабораторию? Нет", - заявил Ганус во вторник "Интерфаксу". По словам главы РУСАДА, СКР "категорически невыгодно вносить изменения в базу данных спортсменов, так как это материалы уголовного дела, и измененная база данных не может служить интересам уголовных дел", так как она разрушит доказательную базу по ним.

"Если те, кто внес изменения в базу данных, прошли через барьер СК, которому невыгодно это, давайте задумаемся, кто это может быть? Я предполагаю, что это было сделано для спортсменов, которые сейчас занимают высокие должности, это мое предположение. Я не утверждаю, что это факт", - добавил гендир РУСАДА.

Ганус призвал задуматься, "ради кого нанесен такой удар по нашему спорту". "Какая логика? База данных - информация о тестирования спортсменов, какой властный уровень доступа должен быть у лиц, которые изменили базу данных? Что это за бывшие спортсмены, которых так защищают?" - задался вопросом гендиректор РУСАДА.

Он отметил, что международное антидопинговое сообщество начало отходить от обсуждения проблем допинга в российском спорте, однако выявление манипуляций с базой данных Московской лаборатории заставило снова вынести этот вопрос на повестку.

"Мы уже выходили из этой ситуации, сейчас на повестке дня допинговые проблемы других стран. Сейчас говорят о целом ряде стран, но не о России. Если бы не было этих изменений в базе, мы бы выходили из этой ситуации, однако теперь мы стали "рецидивистами", - отметил специалист.

"Мы еще долго будем выходить из этого кризиса, с другой стороны, может, и нужна была такая критическая, трагическая ситуация, чтобы оттолкнуться от нее и найти выход. Боюсь, на это уйдут годы. Но новое РУСАДА, которому доверяют в мире спорта и антидопинга, готова выводить наш спорт из затянувшегося кризиса", - заявил глава российского агентства.

Ранее во вторник Ганус сообщил "Интерфаксу", что в базу данных Московской лаборатории были внесены тысячи изменений. "Изменения вносились, в том числе буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года", - рассказал он.

В сентябре сообщалось, что эксперты WADA нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на предоставление объяснений.