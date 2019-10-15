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Даниил Медведев снялся с теннисного Кубка Кремля из-за усталости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля 2019", сообщает пресс-служба соревнования.

"Никто не знал, что я так выступлю в Шанхае и выиграю шестой финал подряд. Просто чувствую, что морально и физически изможден. Я не готов показать 100% своих возможностей. А как профессионал я не могу выходить на корт, если я не готов на все сто", - сказал Медведев.

Он признался, что очень хотел сыграть в Москве, перед родными трибунами, поэтому сожалеет, что пропустит турнир в этот раз.

"Я четыре года подряд играл в Москве. С каждым годом показывал результаты все лучше и лучше для себя. Так получилось. Это спорт, я должен делать то, что лучше для моего тела. И в этой ситуации у меня не было выбора", - добавил он.

Место Медведева в основной сетке соревнований займёт "лаки лузер" ("счастливый проигравший") Никола Милоевич из Сербии, уступивший накануне в квалификации Лукашу Росолу.

теннис Кубок Кремля Даниил Медведев

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