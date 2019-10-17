"Локомотив" по буллитам переиграл "Адмирал" в матче КХЛ
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Владивостокский "Адмирал" дома в серии буллитов уступил ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча закончилась со счетом 3:4Б (1:0, 2:2, 0:1, ОТ 0:0, Б 0:1). В составе хозяев шайбы забросили Кирилл Воронин, Владимир Бутузов и Адам Альмквист. У гостей отличились Стефан Да Коста, Даниил Апальков, Григорий Денисенко, а решающий буллит исполнил Да Коста.