"Спартак" выиграл у СКА в КХЛ, "Витязь" вернул лидерство

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА дома уступил в дополнительное время московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча Западной конференции, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1). Победную шайбу в самом начале овертайма забросил Мартиньш Карсумс.

СКА проиграл третий раз подряд.

В Риге местное "Динамо" уступило "Витязю" - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). За подмосковную команду отличились Евгений Артюхин и Павел Чернов. Клуб из Подольска вернул лидерство в чемпионате КХЛ и Западной конференции. Рижане являются аутсайдерами "Запада".