Россиянин Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля

Российский теннисист Андрей Рублев Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев впервые в своей карьере московский турнир "ВТБ Кубок Кремля".

В финале российский спортсмен, который был посеян под шестым номером, обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:0.

В полуфинале хозяин соревнований обыграл третьего сеяного, победителя US Open 2014 хорвата Марина Чилича.

Для Рублева, которому сегодня исполнилось 22 года, это вторая в карьере победа на турнире ATP - в 2017 году он выиграл финал в хорватском Умаге.