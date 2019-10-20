Россиянин Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев впервые в своей карьере московский турнир "ВТБ Кубок Кремля".
В финале российский спортсмен, который был посеян под шестым номером, обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:0.
В полуфинале хозяин соревнований обыграл третьего сеяного, победителя US Open 2014 хорвата Марина Чилича.
Для Рублева, которому сегодня исполнилось 22 года, это вторая в карьере победа на турнире ATP - в 2017 году он выиграл финал в хорватском Умаге.