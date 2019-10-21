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Триумфатор Кубка Кремля Рублев поднялся на девять мест в рейтинге ATP

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Он поднялся на девять ступеней и теперь занимает 22-е место.

Его соотечественник Даниил Медведев сохранил четвертую строчку, а Карен Хачанов опустился с восьмой на девятую.

Во главе рейтинга по-прежнему находится серб Новак Джокович.

Накануне Рублев выиграл московский турнир "ВТБ Кубок Кремля". В финале он обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:0. В этот день россиянину исполнилось 22 года.

Это была вторая его в карьере победа на турнире ATP - в 2017 году Рублев выиграл финал в хорватском Умаге.

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