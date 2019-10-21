Павлюченкова стала первой ракеткой России

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Финалистка прошедшего в Москве "ВТБ Кубка Кремля" улучшила свои позиции на десять строчек. Она обошла в рейтинге Екатерину Александрову и теперь является первой ракеткой России. Александрова, поднявшись на три строчки, в рейтинге WTA занимает 35-е место.

Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась на 33 ступени, сейчас она на 70-м месте.

На первом месте рейтинга по-прежнему находится австралийка Эшли Барти.