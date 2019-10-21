Главный тренер "Амура" пообещал судье матча КХЛ с "Динамо" сжечь машину

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер хабаровского ХК "Амур" Александр Гулявцев выступил с угрозами в адрес одного из арбитров матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" Виктора Гашилова.

По ходу игры Гулявцев, будучи недовольным развитием событий на льду, пообещал рефери сжечь его автомобиль. Эта реплика - "Я тебе в Перми машину сожгу, понял?" - попала в трансляцию матча, которая шла на сайте КХЛ в прямом эфире.

Матч прошел в Хабаровске в понедельник и завершился поражением "Амура" со счетом 1:5. Четыре гола из пяти в ворота "Амура" провел Даниил Тарасов.

Позже Гулявцев назвал свои угрозы шуткой.

"Это была шутка, конечно, сказано на эмоциях. Мы с Гашиловым в прекрасных отношениях, я просто пошутил. На самом деле даже не знаю, на какой машине он в Перми ездит", - приводит слова Гулявцева, родившегося в Перми, "Чемпионат".

"Жаль, что уже просочилась эта информация в прессу, это ведь обычные эмоции были. Сейчас еще, наверное, Алексей Анисимов (главный арбитр КХЛ – ИФ) мне позвонит, оштрафуют меня", - сказал наставник "Амура".

Реакция от КХЛ уже последовала. "КХЛ проводит разбирательства инцидента, произошедшего во время матча "Амур" (Хабаровск) — "Динамо" (Москва). О принятом решении будет объявлено дополнительно", приводит "Спорт-Экспресс" слова сотрудника пресс-службы лиги.