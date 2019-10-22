ХК "Амур" оштрафовали на 300 тыс. рублей за угрозы главного тренера

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала хабаровский "Амур" на 300 тысяч рублей за поведение главного тренера команды Александра Гулявцева во время матча с московским "Динамо", сообщает пресс-служба КХЛ.

Как сообщалось, по ходу игры Гулявцев, будучи недовольным развитием событий на льду, пообещал арбитру Виктору Гашилову сжечь его автомобиль. Эта реплика попала в трансляцию матча, которая шла на сайте КХЛ в прямом эфире.

Бывший тренер "Молота-Прикамье" угрожал судье во время матча ("я тебе в Перми машину сожгу"). Сейчас Александр Гулявцев — тренер ХК "Амур", и из-за его поведения клубу придётся заплатить штраф.



Подробнее об инциденте: https://t.co/mbssSLLgtb pic.twitter.com/GluP5s9hZi — 59.RU (@59ru) 22 октября 2019 г.

Матч прошел в Хабаровске в понедельник и завершился поражением "Амура" со счетом 1:5. Четыре гола из пяти в ворота "Амура" провел Даниил Тарасов.

Позже Гулявцев назвал свои угрозы шуткой.

Между тем, "Амур" также предупрежден "о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов, как подрывающих имидж Континентальной хоккейной лиги".