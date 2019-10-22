Победитель ЧМ-2018 Пяярви перешел в ХК "Локомотив"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Локомотив" (Ярославль) подписал соглашение с игроком сборной Швеции Магнусом Пяярви, сообщается на сайте клуба во вторник.

Срок действия контракта составит один год.

28-летний хоккеист начал свою карьеру в шведском "Тимро". Ранее также играл за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз", "Сент-Луис Блюз" и "Оттава Сенаторз". В НХЛ игрок провел 478 матчей, в которых набрал 128 очков (63+65).

В 2018 году Пяярве в составе сборной Швеции стал победителем чемпионата мира по хоккею.