Поиск

"Ювентус" - "Локомотив". Онлайн

В Турине проходит матч третьего тура группового этапа главного клубного турнира Европы

"Ювентус" - "Локомотив". Онлайн
Фото: EPA/Vostock-photo

Перед этим матчем российский клуб занимает третье место в группе

Впрочем, как раз сейчас в Мадриде идет второй тайм матча "Атлетико" - "Байер". Пока 0:0

Сейчас в группе D лидируют "Атлетико" (Мадрид) и "Ювентус" – по 4 очка. "Локомотив" набрал 3 балла, "Байер" (Леверкузен) очков не набрал.

А вот состав "Ювентуса". Криштиану (на фото) на месте

Стартовый состав "Локомотива":

Игра пройдет в Турине сегодня и стартует в 21:00 по московскому времени

Больше всех рад Владимир Нардин (я), который, собственно, эту трансляцию и проводит.

Рады приветствовать вас на платформе "Интерфакса", где пройдет текстовая трансляция матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между туринским "Ювентусом" и московским "Локомотивом"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

"Ювентус" и "Локомотив" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Рой Джонс-младший принял вызов Хопкинса

Бернард Хопкинс вызвал на бой Роя Джонса-младшего

Бернард Хопкинс вызвал на бой Роя Джонса-младшего

ХК "Локомотив" назвал имя нового главного тренера

Надаль и Медведев сыграют в матче Испания - Россия Кубка Дэвиса

Хосепа Гвардиолу задумали выдвинуть на пост главы правительства Каталонии

Хосепа Гвардиолу задумали выдвинуть на пост главы правительства Каталонии

Россиянин Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля

Россиянин Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля

Россиянка Павлюченкова проиграла в финале Кубка Кремля

Россиянка Павлюченкова проиграла в финале Кубка Кремля

"Зенит" разгромил "Ростов" благодаря хет-трику Дзюбы

"Зенит" разгромил "Ростов" благодаря хет-трику Дзюбы
Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" сыграл нулевую ничью с "Рубином" в первом матче при новом тренере

"Спартак" сыграл нулевую ничью с "Рубином" в первом матче при новом тренере
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');