"Ювентус" - "Локомотив". Онлайн
В Турине проходит матч третьего тура группового этапа главного клубного турнира Европы
Перед этим матчем российский клуб занимает третье место в группе
Впрочем, как раз сейчас в Мадриде идет второй тайм матча "Атлетико" - "Байер". Пока 0:0
Сейчас в группе D лидируют "Атлетико" (Мадрид) и "Ювентус" – по 4 очка. "Локомотив" набрал 3 балла, "Байер" (Леверкузен) очков не набрал.
А вот состав "Ювентуса". Криштиану (на фото) на месте
Fra 60 minuti i bianconeri scendono in campo così. 👇🏻#JuveUCL#JuveFCLM pic.twitter.com/oQP0vDG6Gt— JuventusFC (@juventusfc) 22 октября 2019 г.
Стартовый состав "Локомотива":
Наш стартовый состав на #ЮвеЛоко. Верим в команду 💪 #ЛигаЧемпионов | #JuveFCLM | #UCL pic.twitter.com/biHhUKpxod— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 22 октября 2019 г.
Игра пройдет в Турине сегодня и стартует в 21:00 по московскому времени
Больше всех рад Владимир Нардин (я), который, собственно, эту трансляцию и проводит.
Рады приветствовать вас на платформе "Интерфакса", где пройдет текстовая трансляция матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между туринским "Ювентусом" и московским "Локомотивом"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!