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Названы арбитры на матчи "Ювентус" – "Локомотив" и "Лейпциг" – "Зенит"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список арбитров, которые будут работать на матчах третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Матч группы D "Ювентус" (Турин) – "Локомотив" (Москва) обслужит греческий арбитр Тасос Сидиропулос. Помогать ему будут его соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.

Игра пройдет во вторник в Турине и стартует в 22:00 мск.

Сейчас в группе D лидируют "Атлетико" (Мадрид) и "Ювентус" – по 4 очка. "Локомотив" набрал 3 балла, "Байер" (Леверкузен) очков не набрал.

В среду в 19:55 в Германии стартует матч группы G между местным "Лейпцигом" и петербургским "Зенитом". Главный судья – турок Али Палабыйык, его помощники - Мустафа Эйсой и Шеркан Олгюнкан.

В группе G лидируют "Зенит" и французский "Лион" – по 4 очка. "Лейпциг" набрал 3 очка, лиссабонская "Бенфика" – ни одного.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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